Где и как можно пройти КТ лёгких при COVID-19 бесплатно и за свой счёт в Екатеринбурге?

Большинство больниц в Екатеринбурге временно прекратили проведение компьютерной томографии лёгких или допускают на обследование только пациентов без симптомов ОРВИ и коронавируса, чтобы не создавать рисков распространения инфекции. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области наблюдается новый подъём заболеваемости COVID-19: несколько дней подряд в регионе регистрируют более 200 случаев коронавируса. В связи с этим нагрузка на компьютерные томографы возросла ещё больше. В муниципальных больницах Екатеринбурга на компьютерную томографию (КТ) лёгких выстраиваются очереди, а многие частные клиники, как и летом, по-прежнему отказывают в этом обследовании.

Ещё томографов!

Огромные очереди на компьютерную томографию лёгких в Екатеринбурге привлекли внимание надзорных органов и СМИ ещё в июле этого года. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения даже организовала проверку управления здравоохранения администрации Екатеринбурга и министерства здравоохранения Свердловской области (подробнее в «ОГ» №120 от 07.07.2020). Однако в опубликованных результатах проверки говорилось о разных нарушениях в системе здравоохранения на Среднем Урале, но ни слова об очередях на КТ лёгких (подробнее в «ОГ» №132 от 23.07.2020).

Сейчас власти Свердловской области признают, что спрос на компьютерную томографию в регионе вырос.

— Очереди на компьютерные томографы есть, стало больше нуждающихся в этих обследованиях, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на последнем брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. — Но есть и те, кто звонят и говорят, что хотят «глянуть, что там у меня». Сейчас не те времена: для прохождения томографии должны быть соответствующие показания и предписание врача. Чтобы было меньше очередей, мы открываем дополнительные кабинеты компьютерной томографии на базе госпиталя ветеранов войн.

Ранее новые компьютерные томографы установили в ГКБ №40 в Екатеринбурге. Всё это призвано уменьшить очереди желающих попасть на КТ в городских больницах №14 и №24, а также в противотуберкулёзном диспансере Екатеринбурга. Однако пока очереди на компьютерную томографию лёгких не сокращаются.

Кстати Кроме Екатеринбурга, в Свердловской области амбулаторные центры компьютерной диагностики, по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сейчас работают в Артёмовской ЦРБ, Ирбитской ЦРБ, городских больницах Каменска-Уральского, Асбеста, Серова, в Североуральской ЦГБ, Краснотурьинской городской больнице, городской больнице №1 Нижнего Тагила, Верхнепышминской ЦРБ, Ревдинской городской больнице, Красноуфимской районной больнице. В каждом из этих медицинских учреждений можно сделать КТ лёгких бесплатно, но только по направлению врача.

Только по направлению?

Сейчас на бесплатную компьютерную томографию лёгких, согласно приказу министерства здравоохранения Свердловской области №1427-п от 10 августа 2020 года, направляют всех пациентов с положительным результатом теста на коронавирус вне зависимости от тяжести заболевания. Также компьютерная томография полагается тем, у кого не подтверждён COVID-19, но более трёх дней сохраняется температура тела от 38 градусов, наблюдается частота дыхательных движений больше 22 раз в минуту и/или сохраняется насыщение крови кислородом менее 95 процентов.

Однако из-за роста числа заражений коронавирусом в Свердловской области нагрузка на медицину снова возросла. Люди часами не могут дождаться приезда на дом врача, и, боясь за своё здоровье, пытаются сдать тест на COVID-19 и сделать КТ лёгких за свой счёт. Но в итоге оказываются в тупике: часть платных клиник просто приостановила проведение компьютерной томографии, а почти все остальные больницы принимают на КТ только по направлению.

— Многие платные клиники из-за пандемии коронавируса отказывают в проведении компьютерной диаграммы вообще или принимают только пациентов без симптомов ОРВИ и COVID-19, — говорит терапевт медицинского объединения «Новая больница» Ирина Назарова. — Если в больнице не могут обеспечить необходимые условия для безопасности других пациентов и персонала, то предпочитают не рисковать. В нашей больнице, например, КТ лёгких для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса не делают. Кроме того, с недавнего времени мы перестали принимать таких людей — к ним наши врачи выезжают на дом.

Запись через неделю

Журналист «Облгазеты» позвонила в разные больницы Екатеринбурга, где возможна платная компьютерная томография лёгких, и выяснила, что попасть на неё действительно не так-то просто.

— Компьютерная томография в нашей больнице временно не проводится, — сказали в медицинском центре «Диагностика Плюс».

Похожий ответ мы получили и в «Клинике сердца» на базе Уральского института кардиологии, городской больнице №41, Свердловской областной клинической больнице №1, Уральском НИИ охраны материнства и младенчества. В частном медицинском центре «Парацельс» и екатеринбургской ЦГБ №20 сказали, что проводят КТ только для пациентов без симптомов ОРВИ и температуры и отказали в записи. А вот в клинике «УГМК» согласились записать на КТ, но только по направлению и через неделю. В очереди на КТ в платной клинике, конечно, сидеть не придётся, и результат будет в этот же день или на следующий. Однако в таком случае попасть на это обследование при наличии направления в бесплатную больницу удастся даже раньше, чем в частной клинике. Тем более что стоит КТ лёгких сейчас не меньше 5 000 рублей.

Другое дело, что направление на КТ дают не всем — тест на коронавирус может быть отрицательный, а все симптомы болезни есть. В этом случае люди начинают искать больницы, где платно примут на КТ без направления, но их почти нет. «Облгазета» нашла только два таких медицинских учреждения в Екатеринбурге – диагностический центр МРТ «Магнетика» и медицинский центр «Здоровье 365». В первом можно записаться на КТ лёгких на ближайшие выходные, а в другом только в конце октября.

Свердловские власти рассчитывают, что открытие новых КТ-центров позволит уменьшить очереди людей на компьютерные томографы. По словам Павла Крекова, в случае необходимости в регионе готовы подключить дополнительные мощности в Верхней Пышме. Остаётся надеяться только, что ситуацию не усугубит рост числа заболевших коронавирусом.

Важно Где сделать компьютерную томографию лёгких в Екатеринбурге при подозрении на COVID-19 за свой счёт?* Диагностический центр МРТ «Магнетика». Адрес: ул. Антона Валека, 13. Стоимость — 5 000 рублей (можно без направления). Телефон 8 (343) 389–24–54.

Медицинский центр «Здоровье 365». Адрес: ул. Кузнечная, 83; ул. Белинского, 119. Стоимость — 5 150–6 700 рублей (можно без направления). Телефон: 8 (343) 270–17–17.

Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье». Адрес: ул. Шейнкмана, 113. Стоимость — 6 500 рублей (только по направлению). Телефон 8 (343) 317–12–43. * Информация на момент подготовки материала к печати.

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Опубликовано в №193 от 15.10.2020 под заголовком «Компьютерная томография: где и как»