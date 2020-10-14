Любуемся екатеринбургскими памятниками, соблюдающими масочный режим. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в центре Екатеринбурга на памятниках появились защитные маски. Таким образом планируется привлечь внимание горожан и напомнить о необходимости соблюдения ограничительных мер по коронавирусу.

Как рассказали "Областной газете" в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, "это наглядный способ ещё раз напомнить горожанам о необходимости соблюдения масочного режима". Инициаторами проведения данной акции стали волонтёры-медики.

Фото: Павел Ворожцов

Изданию уточнили, что для акции были выбраны монументы, которые находятся на самых крупных пересадочных узлах. В частности, маски появились на памятнике Ленину, Кирову, Попову, Свердлову, Татищеву и де Геннину.

Фото: Владимир Ворожцов

Фото: Владимир Ворожцов

Реализовать проект волонтёрам-медикам помогли департамент информационной политики Свердловской области и администрация города. Маски под размеры памятников специально сконструировала компания Ray.

Фото: Павел Ворожцов

Стоит отметить, что подобные акции проходят и в других российских городах. Так, маски на памятники надели в Тюмени, Брянске, Симферополе.

Напомним, за последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 211 случаев новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 31 761.

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