Любуемся екатеринбургскими памятниками, соблюдающими масочный режим

Сегодня в центре Екатеринбурга на памятниках появились защитные маски. Таким образом планируется привлечь внимание горожан и напомнить о необходимости соблюдения ограничительных мер по коронавирусу.
Как рассказали "Областной газете" в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, "это наглядный способ ещё раз напомнить горожанам о необходимости соблюдения масочного режима". Инициаторами проведения данной акции стали волонтёры-медики.
Изданию уточнили, что для акции были выбраны монументы, которые находятся на самых крупных пересадочных узлах. В частности, маски появились на памятнике Ленину, Кирову, Попову, Свердлову, Татищеву и де Геннину.
Реализовать проект волонтёрам-медикам помогли департамент информационной политики Свердловской области и администрация города. Маски под размеры памятников специально сконструировала компания Ray.
Стоит отметить, что подобные акции проходят и в других российских городах. Так, маски на памятники надели в Тюмени, Брянске, Симферополе.
Напомним, за последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 211 случаев новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 31 761.
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