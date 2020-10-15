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15 октября 2020, 08:20

В Каменске-Уральском онкодиспансер приостановил госпитализацию из-за COVID-19

Пустой коридор в больнице

Госпитализацию планируют возобновить с понедельника. Фото: Галина Соловьёва

Филиал №2 Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском временно приостановил госпитализацию. У одного из пациентов был подтверждён коронавирус.

"Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Возобновление госпитализации ожидается в понедельник", - сообщили "Облгазете" в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. На вопрос о том, будут ли перенаправлять пациентов в Екатеринбург, ответа получить не удалось.

Накануне в Свердловской области выявили 211 новых заразившихся. Общее число инфицированных достигло 31 761. Выписались из больниц по выздоровлению 23,5 тысячи уральцев.

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