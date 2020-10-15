За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 213 человек

В Свердловской области зарегистрировали ещё 213 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 213 случаев заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем накануне.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в Екатеринбурге обнаружены 144 новых заражённых. Также инфицировались жители Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Верх-Нейвинского, Красноуфимска, Нижнесергинского МР, Асбеста, Ачитского ГО, Тугулыма, Карпинска, Горноуральского ГО, Краснотурьинска, Североуральска, Кировграда, ЗАТО Свободный и Слободо-Туринского МР.

За всё время пандемии COVID-19 заболели 31 974 свердловчанина.

В настоящее время лечение в больницах региона проходят 190 человек, пребывающих в тяжёлом состоянии. Ещё 617 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки врачи выписали 196 свердловчан. Всего справиться с болезнью на сегодня смогли 23 729 жителей Среднего Урала.

Также сообщается о том, что от опасного вируса скончались ещё семь человек. Общее число умерших достигло 672.

Напомним, в Свердловской области уже пятый день подряд фиксируют более 200 подхвативших COVID-19. Например, днём ранее стало известно о 211 фактах заражения. Чтобы снизить риск дальнейшего распространения инфекции, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал увеличить количество единиц общественного транспорта в Екатеринбурге в утреннее и вечернее время. Это позволит пассажирам соблюдать дистанцию.