На Среднем Урале скончались ещё семь пациентов с COVID-19

Новые случаи смерти от коронавируса в регионе регистрируют уже 17-й день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области задокументировали смерти ещё семи пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. Общее число скончавшихся от этого заболевания возросло до 672.

Информацию о летальных исходах на Среднем Урале предоставили региональный и федеральный оперативные штабы по борьбе с COVID-19.

Новые случаи смерти от коронавируса в регионе регистрируют уже 17-й день подряд. Всё это время число умерших ежедневно прибавляется на 1-7. Так, вчера стало известно о четырёх случаях смерти.

Добавим, что в целом по России Свердловская область по-прежнему находится на пятом месте по количеству скончавшихся от вируса за время пандемии. В этом антирейтинге выше Среднего Урала стоят только Москва (5 796 летальных исходов), Санкт-Петербург (3 351), Московская область (1 443) и Дагестан (705).

Фото: по данным стопкоронавирус.рф