Ещё 13 754 россиянина подхватили коронавирус

За всё время пандемии диагноз "коронавирус" поставили 1 354 163 россиянам. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 13 754 жителя России заболели коронавирусом. Зафиксированное сегодня количество новых случаев заражения меньше вчерашнего на 477.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за сутки инфекцию подхватили 3 942 человека, в Санкт-Петербурге - 638. Свердловская область с 213 заболевшими вновь оказалась в десятке регионов - лидеров по числу новых заражённых.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии диагноз поставили 1 354 163 россиянам, 1 048 097 из них уже выздоровели (в том числе 8 392 человека - за последние сутки), а 23 491 человек умер (в том числе 286 - за прошедшие 24 часа).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, вчера в России зарегистрировали 14 231 заражённого COVID-19. На данный момент это максимальный суточный показатель заболеваемости.