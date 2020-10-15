В Екатеринбурге хоспис ЦГБ №2 вновь отдадут под COVID-19

В Екатеринбурге паллиативное отделение ЦГБ №2 вновь отдадут под пациентов с COVID-19. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге перепрофилируют паллиативное отделение Центральной городской больницы №2. Там вновь начнут лечить пациентов с COVID-19.

В больницу также будут направлены граждане с пневмониями и ОРВИ. Поскольку ранее медучреждение уже работало в аналогичном режиме, готовность к принятию таких пациентов здесь высока, заявили "Областной газете" в региональном оперштабе.

"Отделение временно возвращается в работу с коронавирусном ‒ до того момента, как необходимости в этом не станет", ‒ уточнили изданию. Также стало известно, что пациенты ЦГБ №2 перенаправлены в другое медучреждение "с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников".

Напомним, ранее паллиативное отделение горбольницы № 2 уже перепрофилировалось под больных COVID-19 ‒ первые пациенты прибыли 24 апреля. За неполных четыре месяца в госпитале были пролечены 484 человека. ЦГБ вернулось к обычному режиму работы с 24 августа.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 213 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 заболели 31 974 свердловчанина. Из них с болезнью справились 23 729 человек.

Читайте также:

В свердловских городах вновь откроют обсерваторы.

В Нижнем Тагиле увеличили коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19.