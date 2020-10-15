В России снова продлили выплаты соцработникам, борющимся с коронавирусом

Выплаты социальным работникам, борющимся с коронавирусом, продлены ещё на месяц. Фото: Галина Соловьёва.

Выплаты социальным работникам, борющимся с коронавирусом, продлены ещё на месяц — до середины ноября. Соответствующее постановление сегодня подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сотрудники социальных учреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из групп риска, продолжат получать стимулирующие до 15 ноября 2020 года. Ранее выплаты были установлены до 15 октября.

Напомним, пособия соцработникам были назначены с 15 апреля. Сроки выплат уже не раз продлевались. Их размеры составляют от 10 000 до 60 000 рублей.

Ниже публикуем полный текст документа:

Фото: документ