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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 октября 2020, 19:22

В России снова продлили выплаты соцработникам, борющимся с коронавирусом

спасибо врачам

Выплаты социальным работникам, борющимся с коронавирусом, продлены ещё на месяц. Фото: Галина Соловьёва.

Выплаты социальным работникам, борющимся с коронавирусом, продлены ещё на месяц — до середины ноября. Соответствующее постановление сегодня подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сотрудники социальных учреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из групп риска, продолжат получать стимулирующие до 15 ноября 2020 года. Ранее выплаты были установлены до 15 октября.

Напомним, пособия соцработникам были назначены с 15 апреля. Сроки выплат уже не раз продлевались. Их размеры составляют от 10 000 до 60 000 рублей.

Ниже публикуем полный текст документа:

Фото: документ

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