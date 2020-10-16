В Екатеринбурге число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 19 тысяч

За всё время пандемии COVID-19 заболели 31 974 свердловчанина. Больше всего заболевших было обнаружено в районах, выделенных на карте красным цветом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

С начала пандемии коронавирус в Екатеринбурге подтвердился уже у 19 037 жителей. На уральскую столицу приходится почти 60% от общего числа заболевших в Свердловской области.

Также в десятку лидеров по количеству заражённых среди всех муниципалитетов региона входят Нижний Тагил, где обнаружено 2 048 случаев инфицирования, Первоуральск (792), Верхняя Пышма (770), Ревда (680), Каменск-Уральский и Каменский район (521), Берёзовский (519), Серов (447), Асбест (363) и Реж (356). Список остальных муниципалитетов публикуем ниже:

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лидерами по числу фактов заражения COVID-19, зафиксированных за последние сутки, стали Екатеринбург (+144), Нижний Тагил (+10), Ревда (+9), Каменск-Уральский и Каменский район (+7), а также Ачит (+6). Такие данные следуют из обновлённой карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», в Каменске-Уральском онкодиспансер приостановил госпитализацию, так как у одного из пациентов обнаружили коронавирус, а в Екатеринбурге перепрофилируют хоспис ЦГБ №2, чтобы вновь начать лечить там заражённых.