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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 октября 2020, 09:00

В Екатеринбурге число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 19 тысяч

карта распространения коронавируса на 16 октября

За всё время пандемии COVID-19 заболели 31 974 свердловчанина. Больше всего заболевших было обнаружено в районах, выделенных на карте красным цветом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

С начала пандемии коронавирус в Екатеринбурге подтвердился уже у 19 037 жителей. На уральскую столицу приходится почти 60% от общего числа заболевших в Свердловской области.

Также в десятку лидеров по количеству заражённых среди всех муниципалитетов региона входят Нижний Тагил, где обнаружено 2 048 случаев инфицирования, Первоуральск (792), Верхняя Пышма (770), Ревда (680), Каменск-Уральский и Каменский район (521), Берёзовский (519), Серов (447), Асбест (363) и Реж (356). Список остальных муниципалитетов публикуем ниже:

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лидерами по числу фактов заражения COVID-19, зафиксированных за последние сутки, стали Екатеринбург (+144), Нижний Тагил (+10), Ревда (+9), Каменск-Уральский и Каменский район (+7), а также Ачит (+6). Такие данные следуют из обновлённой карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», в Каменске-Уральском онкодиспансер приостановил госпитализацию, так как у одного из пациентов обнаружили коронавирус, а в Екатеринбурге перепрофилируют хоспис ЦГБ №2, чтобы вновь начать лечить там заражённых.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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