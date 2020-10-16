В Богдановиче развернут полсотни коек для больных COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области увеличивают коечный фонд. В одной из больниц Богдановича появится 50 мест для размещения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Такое решение было принято региональным минздравом. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения Андреем Карловым и опубликован на сайте Территориального фонда ОМС Свердловской области.

Как говорится в документе, ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница" в течение двух суток должна быть перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в случае возникновения вспышек массовой заболеваемости. В медучреждении будет развёрнуто 50 инфекционных коек.

Таким образом, на Среднем Урале имеется 7 401 койка, из них 1 014 ‒ реанимационные. Контроль за исполнением приказа возложен на замминистра здравоохранения Сергея Туркова.

Фото: документ

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге перепрофилируют паллиативное отделение Центральной городской больницы №2. Там вновь начнут лечить пациентов с COVID-19. В больницу также будут направлены граждане с пневмониями и ОРВИ. Также сообщалось, что министерство здравоохранения Свердловской области разработало план развёртывания дополнительных коек для пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжёлыми ОРВИ. Под них освободили ещё 1 756 мест в 15 больницах и санаториях Среднего Урала.

За последние сутки на Среднем Урале зафиксировали ещё 219 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 32 193.

Читайте также:

В России побит рекорд по новым случаям COVID-19.