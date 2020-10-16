В Свердловской области за сутки выявлено 219 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки выявлено 219 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 219 случаев новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 32 193.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+113), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Камышлова, Серова, Асбеста, Ирбита и других муниципалитетов.

За сутки из больниц было выписано 224 человека. Общее число выздоровевших достигло 23 953. На лечении остаются более 7 тысяч свердловчан. Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 607 – как средней степени тяжести.

Также за 24 часа зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19, всего – 678.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 213 инфицированных.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге хоспис ЦГБ №2 вновь отдадут под COVID-19. В больницу также будут направлены граждане с пневмониями и ОРВИ. Поскольку ранее медучреждение уже работало в аналогичном режиме, готовность к принятию таких пациентов здесь высока.