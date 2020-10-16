В России побит рекорд по новым случаям COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России побит суточный рекорд по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. COVID-19 подхватили ещё 15 150 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 октября. Тогда заболел 14 231 россиянин.

По данным федерального оперштаба, на 16 октября общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 369 313. Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве – 5 049. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 219 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 8 485. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 056 582 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 23 723 человека.

Вчера сообщалось о 13 754 новых случаях с COVID-19.