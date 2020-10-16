Двое свердловских медиков прошли ревакцинацию от COVID-19

Медицинские работники хорошо перенесли первую прививку российской вакциной из тестовой партии. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области двое добровольцев, одними из первых поставивших вакцину от коронавируса «Спутник V» прошли ревакцинацию. Медицинские работники хорошо перенесли первую прививку российской вакциной из тестовой партии.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что вакцина «Спутник V» является двухфазной. Поэтому через три недели после первой прививки добровольцам была поставлена вторая. В период между двумя вакцинациями за самочувствием врачей следили их коллеги.

По словам заведующей приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидии Лодочниковой, после вакицнации у неё наблюдалась местная реакция. В частотности, температура повысилась до 37 и держалась около четырёх часов. При этом принимать какие-либо жаропонижающие средства не пришлось, поскольку такая реакция — нормальный ответ иммунитета на любую прививку.

Ещё одним первопроходцем, прошедшим ревакцинацию, стал главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин. У него никаких симптомов ОРВИ после прививки не возникло.

В начале октября сообщалось, что прививки от коронавирусной инфекции поставили заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Прививку от COVID-19 также поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Желание привиться от коронавируса также изъявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

О регистрации первой российской вакцины от COVID-19 стало известно в августе. Она уже начала поступать в регионы страны, в том числе в Свердловскую область. До конца 2020 года в регион должно поступить 3 730 доз препарата.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Её испытали на ста добровольцах.