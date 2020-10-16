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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 октября 2020, 18:20

Станция скорой помощи имени Капиноса перейдёт в собственность Свердловской области

Правительство Свердловской области приняло решения, необходимые для приёма станции скорой помощи им. В.Ф. Капиноса в госсобственность. Соответствующее постановление принято 16 октября на заседании правительства.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса перейдёт в государственную собственность с 1 января 2021 года. Функции и полномочия учредителя принимаемого учреждения осуществляет министерство здравоохранения Свердловской области. Это ещё одно решение, принятое в рамках интеграции систем здравоохранения города и области.

Напомним, в августе депутаты Заксобрания Свердловской области приняли областной закон, позволяющий осуществить интеграцию систем здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в столице Урала ликвидируют Управление здравоохранения. 23 муниципальных медицинских учреждения и две некоммерческие организации перейдут в государственную собственность Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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