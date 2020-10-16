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16 октября 2020, 19:50

Суды оштрафовали 18 свердловчан на 200 тысяч рублей за сокрытие COVID-статуса

У 194 человек результат тестирования оказался положительным.

У 194 человек результат тестирования оказался положительным. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале суды оштрафовали граждан на 200 тысяч рублей за непредоставление информации о COVID-статусе.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 16 октября, начиная с 1 августа из-за границы на Урал прибыли 29 582 человека. 28 733 из них в первые три дня после возвращения прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР и уведомили о результате. У 194 человек результат тестирования оказался положительным.

Ещё 849 свердловчанам в установленный законом срок обследование не прошли. В отношении 320 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования (материалы для назначения наказания направлены в суды). 529 свердловчанам направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Всего на данный момент наложено 18 штрафов на общую сумму 200 000 руб.

Напомним, ранее стало известно, что жительницу Екатеринбурга оштрафовали за сокрытие COVID-статуса детей

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