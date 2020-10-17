В Свердловской области более 32 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19

Коронавирус по-прежнему не добрался до окрестностей Таборов. Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии перевалило за 32 тысячи человек. Санитарные врачи обновили карту распространения заболевания по территории региона.

Согласно данным, опубликованным на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, больше всего случаев заболевания подтверждено в Екатеринбурге - 19 150. Это около 60% от общего числа заражённых. Далее следуют Нижний Тагил - 2077 заболевших и Первоуральск - 793 случая. Более 500 инфицированных выявлено в Верхней Пышме (776), Ревде (684), Каменске-Уральском и Каменском районе (528) и Берёзовском (519).

Внизу таблицы без изменений: меньше всего заболевших в отдалённых населённых пунктах. Один человек заразился в Пелыме, двое - в Гарях, шестеро - в Пгт Малышева. Коронавирус по-прежнему не добрался до окрестностей Таборов, где не выявлено ни одного случая инфицирования.

Напомним, накануне на Среднем Урале стало известно о 219 заболевших. Больше всего новых случаев заражения за сутки подтверждено в Екатеринбурге - 113.