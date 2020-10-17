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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 октября 2020, 13:01

За сутки в России подтвердили почти 15 тысяч диагнозов COVID-19

коронавирус в России

Общее число заражённых в стране с начала пандемии достигло 1 384 235. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявили 14 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых в стране с начала пандемии достигло 1 384 235.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Больше всего диагнозов подтвердили в Москве (4648) и Санкт-Петербурге (659). В Свердловской области за сутки заболели 227 человек. Это шестой показатель в стране.

Фото: Оперативный штаб

За последние 24 часа из больниц выписались по выздоровлению 8 617 человек. Общее число излечившихся от COVID-19 россиян достигло 1 065 199 человек.

Также за сутки в России умерли 279 пациентов с COVID-19. За весь период от коронавируса скончалось 24 002 человека.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 53,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 523 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 297 219 человек.

Накануне в России былпобит суточный рекорд по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. COVID-19 подхватили 15 150 человек.

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Областная газета Свердловской области

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