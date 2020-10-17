В Свердловской области подтвердили 227 случаев COVID-19 за сутки

Общее число заражённых свердловчан с начала пандемии - 32 420. Фото: Алексей Кунилов

За минувшие сутки на Среднем Урале подтвердили 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых свердловчан с начала пандемии - 32 420.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых заболевших выявлено в Екатеринбурге - 158 человек.

Также случаи новые случаи инфицирования подтверждены среди жителей Алапаевска, Арамильского городского округа, Артёмовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Режа,Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Сысертского городского округа.

Состояние 203 госпитализированных оценивается как тяжелое. 106 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 612 заболевших госпитализированы в медучреждения в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц выписано 278 свердловчан, победивших болезнь. Всего с начала пандемии уральские врачи вылечили 24 231 пациента.

За сутки скончались семеро больных COVID-19. Общее число летальных исходов на Среднем Урале достигло 685.

Напомним, накануне сообщалось о 219 заболевших свердловчанах.