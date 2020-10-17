Коронавирус унёс жизни ещё семерых свердловчан

Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 685. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались ещё семеро пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 685.

Данные о семи летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 685», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Накануне сообщалось о шести летальных исходах.

Добавим, что за сутки в Свердловской области выявлено 227 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В целом по России за последние 24 часа подтверждено 14 922 диагноза COVID-19.