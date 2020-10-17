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17 октября 2020, 13:06

Коронавирус унёс жизни ещё семерых свердловчан

Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 685.

Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 685. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в  Свердловской области скончались ещё семеро пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 685.

Данные о семи летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 685», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Накануне сообщалось о шести летальных исходах.

Добавим, что за сутки в Свердловской области выявлено 227 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В целом по России за последние 24 часа подтверждено 14 922 диагноза COVID-19. 

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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