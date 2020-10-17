Глава свердловского минздрава Андрей Карлов встретился с тагальскими медиками

Глава минздрава обсудил с главными врачами вопросы организации медпомощи пациентам с COVID-19. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил с рабочим визитом Нижний Тагил. Глава минздрава обсудил с главными врачами лечебных учреждений города вопросы организации медпомощи пациентам с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, рабочая встреча прошла в ГБ №4 Нижнего Тагила. В ходе мероприятия обсуждались вопросы оказания медицинской помощи больным с коронавирусом в условиях стационара, закупки дополнительного диагностического оборудования, в том числе и КТ, и прочие организационные вопросы.

Кроме того, министр обсудил с медиками ситуацию в Городской больнице №1. На этой неделе в медицинском учреждении возникла сложная ситуация с приёмом пациентов и диагностикой на КТ. По решению министра, в минувшую среду в больницу был направлен антикризисный управляющий, который переформатировал схему маршрутизации больных.

В частности, для снижения нагрузки на приёмное отделение и компьютерный томограф ГБ №1 и уменьшение очередей было организовано два автобуса, которые увозят пациентов на исследования лёгких в другие медорганизации города: Городскую инфекционную больницу, Демидовскую больницу и городскую больницу №4.

По итогам обследования, принимается решение о госпитализации.Больных с диагнозом КТ1 направляют на амбулаторное лечение под наблюдением участкового терапевта. Больные с КТ2 и КТ3 госпитализируют в стационар ГБ №1 до получения результатов мазков на COVID-2019.

В пресс-службе минздрава отмечают, что решения позволили снизить время ожидания для диагностики и упорядочило прохождение лечения пациентов с коронавирусом из Горнозаводского округа.

Отмечается также, что для освобождения коечного фонда, стабильных пациентов с положительным результатом на COVID-2019 с лёгким течением болезни на автобусах перенаправляют в санаторий Руш и Психиатрическую больницу №7 Нижнего Тагила. Пациентов со средней и тяжёлой степенью тяжести перевозят спецавтотранспортом в инфекционную больницу города.

Ране стало известно, что в ближайшие дни в Свердловской области развернут около семи тысяч коек для больных коронавирусом и пневмонией.