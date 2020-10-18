Санитарные врачи обновили данные по распространению COVID-19 на Среднем Урале

На Среднем Урале лабораторно подтверждено 32420 случаев заражения. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области представили обновленную карту распространения новой коронавирусной инфекции по региону. На Среднем Уралелабораторно подтверждено 32420 случаев заражения.

Согласно данным, опубликованным на сайте надзорного ведомства, в Екатеринбурге подтверждено 19 308 диагнозов COVID-19 (за сутки число заражённых увеличилось на 158 человек). Далее следуют Нижний Тагил - 2088 (+11 за сутки) и Первоуральск - 796 случаев (+3). Более 500 инфицированных выявлено в Верхней Пышме (779), Ревде (686), Каменске-Уральском и Каменском районе (531) и Берёзовском (523).

Внизу таблицы без изменений: меньше всего заболевших в отдалённых населённых пунктах. Один человек заразился в Пелыме, двое - в Гарях, шестеро - в Пгт Малышева. Коронавирус по-прежнему не добрался до окрестностей Таборов, где не выявлено ни одного случая инфицирования. Эта территория отмечена на карте белым цветом

Напомним, накануне на Среднем Урале стало известно о 227 заболевших. За прошлые стуки болезнь унесла жизни семерых свердловчан.