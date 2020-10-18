Ещё 243 диагноза COVID-19 подтверждено на Среднем Урале

За всё время пандемии коронавирусом заболели 32 663 свердловчанина. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 243 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 16 заболевших больше, чем сутками ранее.

По данным регионального оперативного штаба по борье с инфекцией, больше всего диагнозов подтверждено в Екатеринбурге - 170.

Также заболевшие выявлены среди жителей Артинского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Ирбита и Ирбитского района, Кушвы, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа и Режа.

За всё время пандемии коронавирусом заболели 32 663 свердловчанина. 24 517 заражённых уже излечились, в том числе, за минувшие сутки и больниц выписались 286 человек.

208 госпитализированных пациентов остаются в тяжёлом состоянии.167 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 103 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 617 больных госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные заражённые чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки скончались ещё семеро свердловчан, больных коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 227 новых случаях заболевания.