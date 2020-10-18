Жертвами коронавируса стали ещё семеро свердловчан

Семь летальных исходов подтверждается в регионе второй день подряд. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали семь случаев смерти пациентов с COVID-19. Такое количество летальных исходов подтверждается в регионе второй день подряд.

Семь смертей среди пациентов, заражённых коронавирусом, подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 692», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Накануне также сообщалось о семи летальных исходах.

Добавим, что за сутки в Свердловской области выявлено 243 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В целом по России за последние 24 часа подтверждено 15 099диагнозов COVID-19.