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18 октября 2020, 15:07

По итогам третьего квартала в Свердловской области зафиксирована рекордная смертность

В третьем квартале 2020 года в Свердловской области скончались 17 230 человек.

В третьем квартале 2020 года в Свердловской области скончались 17 230 человек. Фото: Павел Ворожцов

В третьем квартале 2020 года в Свердловской области скончались 17 230 человек. Это самый высокий показатель за последние несколько лет.

Данные по смертности опубликованы на сайте регионального управления ЗАГС. За июль, август и сентябрь на среднем Урале скончались на три тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошло года – в третьем квартале 2019 года умерли 14 113 свердловчан.

В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 14 804 умерших, а во втором - 14 367. В общей сложности, по итогам трёх кварталов в регионе скончался 46 401 человек. 

В последний раз квартальная смертность в регионе приближалась с таким высоким показателям в первом квартале 2015 года – тогда умерли 16 167 свердловчан.

Фото: Управление ЗАГС

Добавим, что в  третьем квартале 2020 года на свет появился 12 221 малыш. 

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета»,  за июль в Свердловской области показатель смертности вырос почти в 1,5 раза (по сравнению с июнем 2019 года), а в августе на Среднем Урале был зафиксирован рост рождаемости.

Ранее также сообщалось, что за январь-август естественная убыль населения в Свердловской области составила 11,8 тысячи человек.

Добавим, что с начала пандемии от коронавируса скончались 692 жителя региона.

Областная газета Свердловской области

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