В Первоуральске число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 800

Больше всего заболевших коронавирусом обнаружено на территориях, отмеченных на карте красным цветом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Первоуральске число заболевших коронавирусом с начала пандемии перевалило за 800. Подробнее о том, как эпидемиологическая обстановка складывается в этом и других свердловских городах, расскажем в нашем материале.

Как следует из данных карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, накануне в Первоуральске зафиксировали восемь случаев инфицирования COVID-19, и общее число заболевших жителей этого города достигло 804. Муниципалитет находится на третьем месте в регионе по количеству заражённых.

На первом месте в этом списке — Екатеринбург, где выявили ещё 170 заболевших, а общее число случаев достигло почти 19,5 тысячи. На втором месте — Нижний Тагил (+9, 2097). Также в десятке антирейтинга располагаются Верхняя Пышма (784 инфицированных с начала пандемии), Ревда (687), Каменск-Уральский и Каменский район (537), Берёзовский (525), Серов (450), Асбест (386), а также Реж и Режевской район (365). Наоборот, в конце списка находятся Малышева (6), Гари (2) и Пелым (1). Остальную часть списка публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области