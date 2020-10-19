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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2020, 10:45

Глава Среднеуральска заразился коронавирусом

Андрей Зашляпин

У мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина обнаружили коронавирус. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин ушёл на самоизоляцию. У него обнаружили коронавирус.

Как написал мэр на своей странице ВКонтакте, тест на COVID-19 ему пришлось сделать после командировки в Москву. Получив положительный результат, глава города перешёл на работу из дома. В режиме онлайн он провёл несколько совещаний.

Андрей Зашляпин добавил, что его родственники и коллеги тоже сдали анализы: у них коронавирус не подтвердился.

В связи со случившимся глава города напомнил, что все граждане должны строго соблюдать санитарные требования, а при первых симптомах болезни как можно скорее сдать тест и не контактировать с людьми.

Фото: скрин поста Андрея Зашляпина

Добавим, по последним данным в Среднеуральске обнаружили 185 заболевших COVID-19 за всё время пандемии.

Напомним, в начале октября «Областная газета» сообщала о том, что коронавирус подтвердился у главы Каменска-Уральского Алексея Шмыкова.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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