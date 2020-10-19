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19 октября 2020, 12:55

За сутки в Свердловской области зарегистировали смерти семи пациентов с COVID-19

скорая

В Свердловской области ещё семь человек стали жертвами коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области ещё семь человек стали жертвами коронавируса. Столько же умерших было зарегистрировано и днём ранее.

Информация о задокументированных летальных исходах поступила от регионального и федерального оперативных штабов по борьбе с COVID-19. Общее число скончавшихся от этого заболевания в регионе приблизилось к 700, а точнее составило 699.

Новые случаи смерти на Среднем Урале регистрируют ежедневно на протяжении уже трёх недель. В последний раз об умерших не сообщалось 28 сентября.

Добавим, что Свердловская область по-прежнему находится на пятом месте в стране по общему числу жертв коронавируса. В списке по этому показателю выше нашего региона находятся Москва (6 009 летальных исходов), Санкт-Петербург (3 422), Московская область (1 478) и Дагестан (714). Всего от COVID-19 умерли 24 366 человек по всей стране.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

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