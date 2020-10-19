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19 октября 2020, 13:03

В России установлен новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки

тест на коронавирус

В России установлен новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

В России ещё 15 982 человека заразились коронавирусом. Это число стало новым максимумом суточной заболеваемости в стране.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, диагноз подтвердился у жителей 84 субъектов РФ, в том числе у 249 свердловчан. Больше всего новых случаев - 5 376 - обнаружено в Москве. Ещё 686 человек заболели в Санкт-Петербурге.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего коронавирус подхватили 1 415 316 россиян, 1 075 904 из них уже выздоровели (в том числе 5 328 человек - за последние 24 часа), а 24 366 - скончались (179 из них - за минувшие сутки).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, 16 октября число новых инфицированных в стране впервые превысило 15 тысяч, а точнее составило 15 150. Сегодня этот рекорд оказался побит.

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Областная газета Свердловской области

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