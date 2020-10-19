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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2020, 14:42

В Подмосковье повторно вводят запрет на массовые мероприятия и выставки

Концерт

Ограничения вступят в силу с 21 октября. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о повторном введении запрета на проведение массовых и спортивных мероприятий со зрителями, а также на выставки в музеях. Ограничения вступят в силу в среду, 21 октября.

Как сообщает ТАСС, повторное усиление ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом Андрей Воробьёв анонсировал во время совещания с главами городских округов и зампредами регионального правительства. Позже стало известно, что запрет продлится до 7 ноября.

Отметим, что по последним данным, Московская область находится на втором месте после столицы по числу заразившихся COVID-19 в России - за всё время пандемии в Подмосковье был зафиксирован 80 951 пациент с коронавирусом, из которых почти 60,5 тыс. человек уже выздоровели, а 1 478 заражённых - скончались. За прошедшие 24 часа в Московской области зарегистрировано 466 новых случаев инфицирования.

Ранее 19 октября "Областная газета" сообщала, что в России установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19 - 15 982 пациента, 249 из которых - в Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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