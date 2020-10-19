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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2020, 15:50

В Екатеринбурге на 60% выполнили план по вакцинации детей от гриппа

В Екатеринбурге юным горожанам поставили более 500 тысяч прививок от гриппа.

В Екатеринбурге юным горожанам поставили более 500 тысяч прививок от гриппа. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге юным горожанам поставили более 500 тысяч прививок от гриппа. План по вакцинации детей выполнен на 60%.

Об этом сегодня в ходе брифинга по итогам седьмой недели вакцинации населения против сезонного гриппа рассказал начальник управления здравоохранения администрации города Денис Демидов.

По словам руководителя горздрава, в соответствии с планом в рамках национального календаря, утверждённым Роспотребнадзором, по детской вакцине отработано 60%. В рамках мероприятий, направленных на соблюдение эпидблагополучия, вакцинация продолжается. В городе идёт прививочная кампания в школах и детских садах.

«Мы находимся на эпидемическом подъёме, а вакцина поможет снизить возможность распространения гриппа и ОРВИ и предупредить тяжёлые осложнения при сочетании гриппа, ОРВИ и COVID-19», – отметил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга.

Напомним, как сообщала «Областная газета», прививочная кампания на Среднем Урале стартовала в конце августа. В числе первых прививку от гриппа поставили глава региона Евгений Куйвашев, мэры Екатеринбурга и Нижнего Тагила Александр Высокинский и Владислав Пинаев. На прошлой неделе вЕкатеринбург было доставлено 222 тысячи доз вакцины против гриппа. 

Добавим, что в Екатеринбурге развёрнуто 70 мобильных бригад. Прививочные команды занимаются вакцинацией людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции.

Областная газета Свердловской области

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