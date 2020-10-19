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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2020, 15:52

COVID-19 подхватили более 40 миллионов человек по всему миру

Карта мира

Россия находится на четвёртом месте, а лидером по числу заболевших всё ещё остаётся США. Фото: сайт Университета Джона Хопкинса.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 40 миллионов. Россия находится на четвёртом месте, а лидером по числу заболевших всё ещё остаётся США.

Согласно информации на сайте американского Университета, по всему миру зарегистрировано 40 050 902 инфицированных COVID-19. В США коронавирус обнаружили у 8 154 936 человек, в Индии - у 7 550 273, а в Бразилии - у 5 224 362.

В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, за всё время пандемии было выявлено 1 415 316 инфицированных. Пятёрку стран с наибольшим числом заражённых COVID-19 замыкает Аргентина, где зафиксировано 989 680 случаев заболевания.

Всего опасная инфекция унесла жизни 1 113 750 человек, большинство из которых жители США - 219 674 летальных исхода. По числу погибших от COVID-19 Россия находится на 13-м месте с показателем 24 366 смертей.

Лидирующую позицию по числу излечившихся пациентов занимает Индия - там коронавирус побороли 6 663 608 человек. Далее идёт Бразилия (4 526 393 выздоровевших), США (3 234 138), Россия (1 075 904) и Колумбия (858 294).

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Областная газета Свердловской области

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