В 20 свердловских городах за время пандемии выявлено более 200 заболевших COVID-19: карта

На Среднем Урале обновили карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса. В Кушве число заболевших, выявленных с начала пандемии, превысило 200.

В этом муниципалитете за последние сутки обнаружили ещё троих заражённых COVID-19, и общее число инфицированных там достигло 201.

Таким образом, на данный момент более 200 заболевших зарегистрировано уже в 20 свердловских муниципалитетах. Кроме Кушвы это — Екатеринбург (19 633 подтверждённых диагноза), Нижний Тагил (2 111), Первоуральск (811), Верхняя Пышма (790), Ревда (688), Каменск-Уральский и Каменский район (555), Берёзовский (527), Серов (452), Асбест (388), Реж и Режевской район (366), Нижнесергинский район (342), Красноуфимск и Красноуфимский район (336), Ирбит и Ирбитский район (322), Краснотурьинск (298), Невьянск (263), Полевской (255), Качканар (219), Белоярский район (204) и Красноуральск (202), следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Список остальных муниципалитетов с числом выявленных больных публикуем ниже.

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области