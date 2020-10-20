Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
20 октября 2020, 11:48

В Свердловской области разработали новую схему лечения детей в период пандемии COVID-19

Основную нагрузку по лечению детей возьмёт на себя ДГКБ № 9.

Основную нагрузку по лечению детей возьмёт на себя ДГКБ № 9. Фото: Павел Ворожцов

Министерство здравоохранения Свердловской области разработало новую схему маршрутизации маленьких пациентов на время пандемии коронавирусной инфекции. Детей будут отправлять в больницы с учётом возраста, характера заболевания и наличия или отсутствия у них диагноза COVID-19

Документ опубликован на сайте регионального минздрава. Приказом утверждена новая схема маршрутизации пациентов детского возраста по различным профилям заболеваний на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Согласно приложениям к документу, дети с заболеваниями по профилям травматологии и ортопедии, хирургии, оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, у которых имеется эпидемический анамнез по COVID-19, будут лечиться в ДГКБ № 9. Наблюдать за такими пациентами и лечить их будут в инфекционном корпусе, а хирургическая помощь будет оказываться в специально выделенной операционной.

Для детей, у которых диагноз COVID-19 подтверждён, хирургическую помощь будут оказывать в специально выделенной операционной ОДКБ.

При этом сначала врачи должны осмотреть ребёнка очно, а затем решение о проведении операций и других необходимых манипуляций принимают специалисты детского реанимационно-консультативного центра медицины катастроф и детской областной клинической больницы.

Детей с заболеваниями по профилям пульмонология, эндокринология, токсикология и диализных больных, имеющих признаки коронавирусной инфекции, будут направлять в ОДКБ. Маленьких пациентов с кардилогическими заболеваниями примет ДГКБ №11. По профилю гастроэнтерология, неврология, нефрология (за исключением диализных больных) станут лечить в инфекционном корпусе ДГКБ №9.

Детей с подтверждённым диагнозом COVID-19 по направлению «детская кардиология» будут направлять в ОДКБ и ДГКБ №11.

Детей с острой инфекционной патологией, имеющих признаки коронавирусной инфекции, направят в ДГКБ №9, а несовершеннолетних с подтверждённым диагнозом COVID-19 - в ГКБ №40.

При этом жители области будут помещены в боксированные палаты инфекционных отделений по месту жительства, с перегоспитализацией в медучреждения Екатеринбурга в случае такой необходимости.

Маршрутизация детей с острой инфекционной патологией, не имеющих признаков коронавирусной инфекции.

Кишечная инфекция от 0 до 7 лет — ДГБ №15, от 7 до 18 лет — ДГКБ №9.

Ветряная оспа от 0 до 18 лет — ДГБ №15

Менингит, энцефалит от 0 до 18 лет - ДГКБ №9

Воздушно-капельная от 0 до 18 лет — ДГБ №15

Ангина, мононуклеоз от 0 до 3 лет ДГБ №15, от 4 до 18 лет — ДГКБ №9.

Коклюш ДГБ №15

Ларингит, эпиглотит — ДГКБ №11.

Жители Свердловской области направляются в инфекционные отделения по месту жительства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.10.2020, 13:31 / Общество
На Среднем Урале растёт популяция медведей
20.10.2020, 12:54 / Общество
Рекультивация Широкореченского полигона начнётся в 2021 году
20.10.2020, 11:48 / Общество
В Свердловской области разработали новую схему лечения детей в период пандемии COVID-19
20.10.2020, 11:41 / Общество
Мэрия Нижнего Тагила закупит 17 новых автобусов
20.10.2020, 10:39 / Общество
РЖД вводят скидки на билеты в плацкартные вагоны до конца года