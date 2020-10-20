Не только коронавирус: COVID-19 прямо или косвенно повлиял на рост смертности в Свердловской области

Из-за большого числа больных коронавирусом нагрузка на уральских медиков возросла в несколько раз, так что другая медицинская помощь всю весну и лето оказывалась ограниченно Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале зафиксирована рекордная смертность за третий квартал. По данным Управления ЗАГС Свердловской области, за июль, август и сентябрь 2020 года в регионе скончались 17 230 человек – на 3 117 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это самый высокий квартальный показатель смертности в Свердловской области за последние шесть лет.

Невероятно высокие цифры смертности на Среднем Урале взбудоражили общественность ещё в начале сентября, когда Росстат опубликовал данные по итогам жизни Свердловской области в июле этого года. Выяснилось, что за второй месяц лета в нашем регионе умерли 7 014 человек, что на 2 195 случаев (46 процентов) смерти больше, чем в июле предыдущего года («Облгазета» писала об этом в №168 от 11.09.2020). В августе количество смертей в Свердловской области, по данным Росстата, составило 4 887 – это тоже больше, чем за такой же период годом ранее (на 328 случаев), но разница не настолько ужасающая, как с июлем.

Число умерших в нашем регионе в сентябре Росстат ещё не опубликовал. Но, опираясь на данные Управления ЗАГС Свердловской области за третий квартал, нетрудно вычислить, что в первом месяце осени смертность на Среднем Урале составила более 5 300 случаев. Само региональное управление ЗАГС неожиданно заявило летом, что теперь они будут публиковать всю статистику раз в квартал, а не раз в месяц, как это было раньше. В итоге последняя подробная информация от этого ведомства есть только по июню – статистика по смертности в Свердловской области в июле оказалась засекречена.

– Летом в Свердловской области фиксировали большое количество заражений новым коронавирусом, поэтому увеличение смертности населения было ожидаемо: инфекция новая и непредсказуемая, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – COVID-19 добавил смертей во всех регионах России и в других странах.

Однако количество смертей от коронавируса составляет лишь небольшую часть от общего числа летальных исходов: из 17 230 умерших с июля по сентябрь от COVID-19, по официальной статистике, в Свердловской области погибли чуть более 600 человек. Откуда же тогда такая высокая статистика смертности?

– В результате введённых ограничений для борьбы с коронавирусом получение обычной медицинской помощи усложнилось, – говорит Максим Стародубцев. – Плановый приём был временно отменён, скорые ехали долго, медики, которых и так не хватает, были перезагружены – всё это негативно сказалось на людях, особенно тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет. Некоторые медицинской помощи просто не дождались. Пандемия показала, что всё-таки наша система здравоохранения не готова в полной мере к такой нагрузке. Оставляет вопросы и трактовка статистики COVID-19. Далеко не во всех случаях ставят смерть от коронавируса даже при очевидном течении этого заболевания. Часто человек умирает от какого-то осложнения на фоне COVID-19, и сказать, что стало точной причиной его кончины, сложно. Однако утверждать, что у нас не было бы такой высокой смертности, если бы полноценно работали все больницы во время пандемии, тоже нельзя. Многие умершие находились в группе риска заражения коронавирусом и осложнённого протекания этой болезни, а значит, имели бы большую вероятность подхватить этот вирус в той же очереди в больнице.

Число зарегистрированных актов о смерти отделами ЗАГС в городах и районах Свердловской области

Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 квартал 16 167 15 640 15 736 15 898 15 418 14 804 2 квартал 15 355 15 025 14 215 14 967 14 112 14 367 3 квартал 14 884 14 973 13 873 13 435 14 113 17 230 4 квартал 14 948 15 070 13 908 14 023 14 001 - Итого 61 354 60 708 57 732 58 323 57 644 46 401

По данным Управления ЗАГС Свердловской области

Важно В мае Росстат опубликовал оперативные демографические показатели за январь – март 2020 года. По этим данным Свердловская область относится к регионам России с наибольшим коэффициентом смертности на 100 000 человек от новообразований и от инфекционных и паразитарных болезней. Уровень смертности от болезней системы кровообращения и органов пищеварения на Среднем Урале также высок – коэффициент смертности на 100 000 человек колеблется от 81,2 до 96,8. По смертности от болезней органов дыхания Свердловская область оказалась примерно посередине списка регионов страны. Официальной статистики смертности за время пандемии коронавируса по разным заболеваниям по нашему региону ещё нет, но специалисты считают, что распределение летальных исходов между этими заболеваниями остаётся примерно таким же.