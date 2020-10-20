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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 октября 2020, 15:35

Суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 16 тысяч

За минувшие сутки в России ещё 16 319​​​​​​​ человека заразились коронавирусом.

За минувшие сутки в России ещё 16 319​​​​​​​ человека заразились коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России ещё 16 319 человек заразились коронавирусом. Это новый рекорд суточной заболеваемости в стране. 

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа новые заболевшие выявлены в 84 регионах страны. Больше всего подтверждённых диагнозов в Москве - 4 999 и в Санкт-Петербурге - 695. 258 человек заразились в Свердловской области. Это девятый показатель среди регионов РФ.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 431 635 россиян.

За последние сутки из больниц выписались 9 704 человека, победивших болезнь. Всего в стране излечились 1 085 608 человек.

Также за сутки зафиксировано 269 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24 635 человек.

Напомним, накануне сообщалось о 15 982 заболевших россиянах.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 54,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 374 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 316 569 человек.

Областная газета Свердловской области

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