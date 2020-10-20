Скончались ещё девять свердловчан с диагнозом COVID-19

Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 708. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили ещё девять летальных исходов среди больных новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 708.

Данные о девяти смертях пациентов с коронавирусом подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 708», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о семи жертвах заболевания. За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 258 человек.