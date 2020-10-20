В Свердловской области в числе заболевших коронавирусом стало больше детей

На свердловчан в возрасте до 18 лет сейчас приходится 11,2% от числа всех, у кого подтвердился коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили возрастную структуру заболевших коронавирусом. За последнюю неделю среди инфицированных в регионе стало больше детей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на свердловчан в возрасте до 18 лет сейчас приходится 11,2% от числа всех, у кого подтвердился диагноз. Неделей ранее их доля составляла 10,4%.

Также за семь дней в регионе стало больше заболевших среди граждан в возрасте от 50 до 64 лет: с 24,6% их доля возросла до 25,4%.

Процент заболевших в возрасте 30 — 49 лет снизился с 36,2% до 34,3%, но их доля по-прежнему самая существенная.

На людей старше 65 лет приходится 18,5%, их доля почти не изменилась. Меньше всего заразившихся — среди уральцев 18 — 29 лет (10,7%).

Фото: региональный оперштаб

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировали более 33 тысяч заболевших COVID-19, количество активных случаев превышает 7 тысяч.

Как сообщала ранее "Областная газета", на Среднем Урале на дистант переведены 507 классов в школах, большая часть из них — из-за коронавируса.