Глава Екатеринбурга подписал постановление о ликвидации горздрава

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление «О ликвидации управления здравоохранения администрации города Екатеринбург». Горздрав официально перестанет существовать с 1 января 2021 года.
До этого управление здравоохранения должно провести ряд процедур. В частности, ему необходимо выявить и погасить дебиторскую и кредиторскую задолженности, провести инвентаризацию имущества и подготовить перечень имущества, подлежащего передаче в казну муниципалитета (до 1 ноября) и подготовить архивные документы для передачи в госархив (до 1 декабря).
Заявителем при подаче в регистрирующий орган уведомления о ликвидации юрлица станет начальник управления здравоохранения Денис Демидов.
Также в документе, опубликованном на сайте администрации города, говорится о том, что до 26 октября должны быть подготовлены план мероприятий по ликвидации горздрава и проект распоряжения об утверждении состава ликвидационной комиссии, порядка и сроков ликвидации.
Контроль за процессом ликвидации возложен на заместителя главы города по вопросам социальной политики Екатерину Сибирцеву.
Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли областной закон, позволяющий осуществить интеграцию систем здравоохранения Екатеринбурга и региона. Затем документ подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. В начале сентября областным правительством был утверждён перечень екатеринбургских учреждений здравоохранения, которые с 1 января перейдут в государственную собственность региона. В списке значатся 25 организаций.