Глава Екатеринбурга подписал постановление о ликвидации горздрава

Горздрав официально перестанет существовать с 1 января 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление «О ликвидации управления здравоохранения администрации города Екатеринбург». Горздрав официально перестанет существовать с 1 января 2021 года.

До этого управление здравоохранения должно провести ряд процедур. В частности, ему необходимо выявить и погасить дебиторскую и кредиторскую задолженности, провести инвентаризацию имущества и подготовить перечень имущества, подлежащего передаче в казну муниципалитета (до 1 ноября) и подготовить архивные документы для передачи в госархив (до 1 декабря).

Заявителем при подаче в регистрирующий орган уведомления о ликвидации юрлица станет начальник управления здравоохранения Денис Демидов.

Также в документе, опубликованном на сайте администрации города, говорится о том, что до 26 октября должны быть подготовлены план мероприятий по ликвидации горздрава и проект распоряжения об утверждении состава ликвидационной комиссии, порядка и сроков ликвидации.

Контроль за процессом ликвидации возложен на заместителя главы города по вопросам социальной политики Екатерину Сибирцеву.

Фото: документ

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли областной закон, позволяющий осуществить интеграцию систем здравоохранения Екатеринбурга и региона. Затем документ подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. В начале сентября областным правительством был утверждён перечень екатеринбургских учреждений здравоохранения, которые с 1 января перейдут в государственную собственность региона. В списке значатся 25 организаций.