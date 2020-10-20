Павел Креков - о массовом желании свердловчан тестироваться на COVID-19: "Мы констатируем ситуацию психоза"

Свердловская область достигла рекордного показателя по числу тестирований в сутки - 18-19 тыс. человек в день. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, рассказывая о желании людей пройти тестирование на коронавирус, заявил, что в регионе констатируется "ситуация общественного психоза". Он также призвал СМИ не усугублять сложившуюся ситуацию.

Во время брифинга регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Павел Креков сообщил, что Свердловская область достигла рекордного показателя по числу тестирований в сутки - 18-19 тыс. человек в день.

"При этом я хочу обратить внимание на то, что мы констатируем наличие некоего общественного напряжения и иногда это можно даже назвать "психозом". То есть, тестироваться хотят все. Когда надо и когда не надо", - отметил замгубернатор Свердловской области.

Он подчеркнул, что сейчас "скорая помощь" работает в очень напряжённом режиме, пытаясь сохранить при этом время реагирования на вызовы. Однако из-за огромного количества обращений время подъезда автомобилей скорой помощи для госпитализации людей с подтверждённым коронавирусом увеличилось с 20 минут до нескольких часов.

В связи с этим Павел Креков призвал свердловские СМИ не усугублять ситуацию и не пугать людей.

"Давайте не будем доходить до не совсем нормальных состояний и будет людей успокаивать и объяснять им про средства защиты, про то, в каких случаях стоит обращаться в медицинские учреждения", - отметил замгубернатора, добавив, что сейчас власти занимаются подготовкой специальных памяток.

Напомним, что за прошедшие сутки COVID-19 на Среднем Урале подхватили 258 человек. Также сообщается о девяти новых жертвах инфекции.

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