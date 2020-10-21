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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 октября 2020, 08:55

В 14 свердловских муниципалитетах — свыше 300 пациентов с коронавирусом: карта

карта коронавируса

На Среднем Урале насчитывается 14 городов, где с начала пандемии выявили более 300 заболевших коронавирусом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

К свердловским муниципалитетам, где с начала пандемии выявили 300 и более заболевших коронавирусом, присоединился Краснотурьинск. Теперь на Среднем Урале насчитывается 14 таких городов.

За последние сутки в Краснотурьинске зарегистрировали два новых случая заражения COVID-19, после чего общее число заболевших там достигло 300.

Также в список муниципалитетов, перешедших этот порог, входят Екатеринбург (19 789 заразившихся за время пандемии), Нижний Тагил (2 139), Первоуральск (812), Верхняя Пышма (790), Ревда (688), Каменск-Уральский и Каменский район (567), Берёзовский (528), Серов (456), Асбест (390), Реж (366), Нижнесергинский район (343), Красноуфимск и Красноуфимский район (338), Ирбит и Ирбитский район (322), следует из карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как писала ранее «Областная газета», ещё в шести муниципалитетах региона — Невьянске, Полевском, Качканаре, Белоярском районе, Красноуральске и Кушве — обнаружено от 200 до 300 заразившихся.

Остальную часть списка городов с числом заболевших публикуем ниже:

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 258 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе 156 — в Екатеринбурге, 28 — в Нижнем Тагиле, 12 — в Каменске-Уральском и Каменском районе.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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