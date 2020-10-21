На Среднем Урале впервые за восемь дней снизилась суточная заболеваемость COVID-19

Общее число инфицированных в регионе за всё время пандемии составляет 33 425. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за последние сутки выявлено 255 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе за всё время пандемии составляет 33 425.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Екатеринбурге зарегистрировано 148 новых инфицированных. Также коронавирус подхватили жители Арамильского и Ачитского городских округов, Алапаевского района, Артинского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

В тяжёлом состоянии находятся 195 пациентов, из которых 102 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, составляет 579. При этом за последние сутки из больниц были выписаны 339 человек, а суммарное число выздоровевших свердловчан - 25 528.

Кроме того, на Среднем Урале скончались ещё 10 пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. Общее число жертв опасной болезни в Свердловской области достигло 718.

Напомним, что накануне коронавирус лабораторно подтвердили у 258 свердловчан. С 13 по 20 октября суточная заболеваемость COVID-19 в регионе стабильно росла.