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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 октября 2020, 12:25

В станции скорой помощи Екатеринбурга снова зафиксировали пик нагрузки

скорая помощь

Бригады скорой помощи выполняют по 1500 выездов в сутки. Фото: Галина Соловьёва.

В станции скорой помощи Екатеринбурга зафиксировали рост обращаемости пациентов. Из-за этого задержки прибытия бригад порой достигают шести часов.

В последние два дня диспетчерам поступает по 3 700 и более звонков от екатеринбуржцев. Медики реагируют далеко не на все вызовы: сейчас они выполняют по 1 500 выездов, при том, что средний показатель составляет примерно 1 100 — 1 200 выездов в сутки, рассказал в ходе сегодняшнего брифинга главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв.

Он напомнил, что скорая помощь - это служба экстренного реагирования, и рассказал, что при подозрении на COVID-19 обращаться в скорую нужно только в следующих случаях:

  • если температура выше 38,5 градуса держится более трёх дней;
  • если в состоянии покоя наблюдается одышка;
  • если у человека с хроническим заболеванием поднялась температура;
  • если у человека старше 65 лет поднялась температура.

При боли в горле, потере обоняния и отсутствии других симптомов следует обращаться в отделение неотложной помощи, а не в скорую.

Напомним, накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил о том, что скорая помощь работает сейчас в очень напряжённом режиме, пытаясь сохранить при этом скорость реагирования на вызовы. Из-за огромного количества обращений время прибытия автомобилей скорой помощи для госпитализации людей с подтверждённым коронавирусом значительно увеличилось.

Добавим, что примерно такой же, как сейчас, уровень нагрузки на скорую в Екатеринбурге был зафиксирован в июне. Тогда сообщалось о том, что бригады выезжают к пациентам по 1 380 — 1 420 раз в день.

Как писала «Областная газета», вчерав Свердловской области подтвердили 258 диагнозов COVID-19. Суточная заболеваемость в регионе растёт седьмой день подряд.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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