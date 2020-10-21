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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 октября 2020, 12:51

Количество инфицированных коронавирусом россиян выросло ещё на 15 700 человек

Коронавирус

За всё время пандемии COVID-19 подхватили 1 447 335 жителей России. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена ещё у 15 700 россиян в 85 регионах страны. За всё время пандемии COVID-19 подхватили 1 447 335 жителей России.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых заражённых выявлено в Москве - там зафиксировано 4 389 случаев заражения за прошедшие 24 часа. Свердловская область находится на шестом месте в списке регионов России по числу новых заболевших. Напомним, за последние сутки на Среднем Урале выявили 255 новых пациентов с коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

По выздоровлению из больниц было выписано ещё 10 952 пациента, а общее число россиян, поборовших болезнь, составляет 1 096 560 человек. При этом в России впервые за сутки скончались 317 человек, у которых подтвердили коронавирус. Опасная инфекция унесла жизни уже 24 952 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Областная газета Свердловской области

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