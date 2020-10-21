Впервые за пять лет у станции скорой помощи Екатеринбурга появились запасные автомобили

На станцию скорой помощи Екатеринбурга поступило почти 90 новых машин. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии коронавируса на станцию скорой помощи Екатеринбурга поступило почти 90 новых машин. Благодаря этому впервые за пять лет у бригад появился запас автомобилей.

Как рассказал в ходе сегодняшнего брифинга главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв, на средства муниципального, областного и федерального бюджетов было закуплено 58 новых автомобилей. Ещё 30 машин поступили от благотворителей.

По словам Игоря Пушкарёва, это позволило дополнительно раскрыть на период распространения коронавирусной инфекции 12 суточных бригад, заменить устаревший автопарк и увеличить скорость реагирования на вызовы.

Кроме того, впервые за пять лет в Екатеринбурге сформировался резерв автомобилей скорой помощи — по одному-два на каждую подстанцию. Теперь если одна машина ломается или попадает в ДТП, бригада пересаживается на другую и едет к пациентам, а не остаётся без дела, как было раньше.

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