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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 октября 2020, 13:26

В России зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки

Врач

Впервые с начала пандемии в России скончалось более 300 пациентов с COVID-19 за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

В России зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки. Сообщается, что за прошедшие 24 часа установлено 317 летальных исходов.

Данные о новых жертвах COVID-19 подтверждает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Коронавирус унёс жизни уже почти 25 тыс. россиян, а точнее, 24 952 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Отметим, что в Свердловской области скончались ещё 10 пациентов с подтверждённым COVID-19. При этом число новых случаев заражения в регионе составило 255. В России за последние сутки коронавирус подхватили 15 700 человек.

Областная газета Свердловской области

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