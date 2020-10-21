В России зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки

Впервые с начала пандемии в России скончалось более 300 пациентов с COVID-19 за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

В России зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки. Сообщается, что за прошедшие 24 часа установлено 317 летальных исходов.

Данные о новых жертвах COVID-19 подтверждает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Коронавирус унёс жизни уже почти 25 тыс. россиян, а точнее, 24 952 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Отметим, что в Свердловской области скончались ещё 10 пациентов с подтверждённым COVID-19. При этом число новых случаев заражения в регионе составило 255. В России за последние сутки коронавирус подхватили 15 700 человек.