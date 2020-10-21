В Свердловской области возобновилась волонтёрская помощь из-за роста заболеваемости COVID-19

Из-за роста заболеваемости власти региона возобновили все формы волонтёрской деятельности. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о работе волонтёров, оказывающих помощь людям на самоизоляции. По его словам, из-за роста заболеваемости власти региона возобновили все формы волонтёрской деятельности.

"Работает штаб волонтёрский - и на базе отдельных учреждений, и городские штабы. Поэтому можете обращаться к ним, и вам помогут", - заявил Павел Креков, отвечая на вопрос "Областной газеты".

Также замгубернатора отметил, что сейчас работают те же номера горячих линий волонтёрского штаба, что и весной. Среди них:

Телефон горячей линии министерства общественной безопасности Свердловской области: (343) 312-08-81 ;

Межведомственный контакт-центр "Здоровье жителей Среднего Урала": (343) 385-06-00 ; 8 (800) 1000-153 (бесплатный федеральный номер);

Горячая линия для оказания помощи жителям Екатеринбурга старше 65 лет: (343) 304-12-18 .

Телефон для заявок о необходимости оказания волонтёрской помощи пожилым гражданам: 8 (800) 200-3411.

Также напомним номер горячей линии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области: 8 (800) 555-49-43.

Напомним, что вчера в ходе брифинга регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Павел Креков, рассказывая о желании людей пройти тестирование на коронавирус, заявил, что в регионе констатируется "ситуация общественного психоза". Он подчеркнул, что из-за слишком большого спроса на прохождение тестирования на COVID-19, скорая помощь работает в очень напряжённом режиме.

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