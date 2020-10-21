Санаторий «Сосновый бор» в Нижнем Тагиле вновь станет обсерватором для пациентов с COVID-19

С 23 октября оздоровительный центр приостановит оказание услуг санаторно-курортного лечения пенсионеров. Фото: Павел Ворожцов.

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» в Нижнем Тагиле снова готовится стать обсерватором. В конце октября учреждение может начать принимать пациентов с лёгким и бессимптомным течением коронавируса.

Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

В документе говорится, что с 23 октября оздоровительный центр приостановит оказание услуг санаторно-курортного лечения пенсионеров, а уже 26 октября он должен быть готов к приёму граждан с COVID-19, если решение об открытии мест временного пребывания таких пациентов будет принято.

Директору «Соснового бора» Наталье Логуновой поручено определить круг работников учреждения, которые будут привлечены к работе обсерватора. Невостребованным сотрудникам обещают сохранить зарплату.

Документ, о котором идёт речь, опубликован на сайте администрации муниципалитета, также прикрепляем его ниже.

Фото: документ

Напомним, данный санаторий был переоборудован под обсерватор в апреле, но позднее он вернулся к привычной для себя деятельности.

Неделю назад заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил о том, что в регионе вновь начнут открываться места временного размещения пациентов с лёгкой формой коронавируса. Это необходимо для того, чтобы разгрузить стационары. Тогда же замгубернатора рассказал о том, что в трёх медучреждениях Нижнего Тагила развернули более 200 дополнительных коек для больных COVID-19.

Добавим, в Нижнем Тагиле с начала пандемии выявили более 2,1 тыс. заболевших коронавирусом. По числу заразившихся муниципалитет находится на втором месте в Свердловской области после Екатеринбурга.

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