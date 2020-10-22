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22 октября 2020, 09:46

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ревде

карта распространения коронавируса на 21 октября

В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ревде.

Как писала ранее «Областная газета», накануне в регионе выявили 255 инфицированных COVID-19, 148 из которых —  жители Екатеринбурга.

В Нижнем Тагиле за сутки стало на 35 заболевших больше, в Ревде — на девять, в Каменске-Уральском и Каменском районе, а также в Камышлове и Камышловском районе — на восемь, в Первоуральске — на семь.

Берёзовский увеличил свою статистику по заразившимся за всё время пандемии на шесть случаев, Пышминский район — на пять. В Кушве и Алапаевске обнаружили по четыре факта инфицирования. В других муниципалитетах, где выявили новых пациентов с COVID-19, их количество варьируется от одного до трёх, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Полный список муниципалитетов с числом заболевших публикуем ниже.

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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