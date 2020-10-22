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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 октября 2020, 10:45

В Екатеринбурге организована проверка по сообщениям о массовом увольнении медиков из ЦГКБ №1

ЦГКБ №1

Горздрав организовал проверку по сообщениям о массовом увольнении медиков из ЦГКБ №1. Фото: Галина Соловьёва.

Управление здравоохранения Екатеринбурга организовало проверку по сообщениям о массовом увольнении медицинских работников из Центральной городской клинической больницы №1. Об этом «Областной газете рассказали в пресс-службе горздрава.

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что из ЦГКБ №1 уволились несколько десятков сотрудников, в том числе врачи и медсёстры. В горздраве намерены проверить достоверность этих сведений.

Напомним, в начале лета руководству горбольницы №1 было внесено представление об устранении нарушений, связанных с несвоевременными выплатами за лечение пациентов с коронавирусом. 39 медицинских работников учреждения получили причитающиеся им деньги за апрель только после вмешательства прокуратуры.

Кроме того, в апреле в этой больнице была зафиксирована вспышка коронавируса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил сразу о 78 заболевших врачах и пациентах. Суд оштрафовал медучреждение на 100 тыс. рублей.

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Областная газета Свердловской области

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