На Среднем Урале снова зарегистрировали 10 случаев смерти от коронавируса

В Свердловской области задокументировали смерти ещё 10 человек, у которых был подтверждён COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области задокументировали смерти ещё 10 человек, у которых был подтверждён COVID-19. Такое количество летальных исходов в регионе регистрируют второй день подряд.

Сведения о кончине десятерых пациетов с коронавирусом распространили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией. По официальным данным, общее число скончавшихся от опасной болезни в регионе достигло 728.

Напомним, случаи смерти пациентов с COVID-19 на Среднем Урале фиксируются ежедневно на протяжении уже почти месяца. Последний раз ни одного летального исхода не зарегистрировали 28 сентября.

Добавим, в целом по России от коронавируса скончались 25 242 человека, в том числе 290 человек - за прошедшие сутки. По общему числу умерших Свердловская область по-прежнему находится на пятом месте в стране.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф