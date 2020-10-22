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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 октября 2020, 12:50

На Среднем Урале снова зарегистрировали 10 случаев смерти от коронавируса

в машине скорой помощи

В Свердловской области задокументировали смерти ещё 10 человек, у которых был подтверждён COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области задокументировали смерти ещё 10 человек, у которых был подтверждён COVID-19. Такое количество летальных исходов в регионе регистрируют второй день подряд.

Сведения о кончине десятерых пациетов с коронавирусом распространили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией. По официальным данным, общее число скончавшихся от опасной болезни в регионе достигло 728.

Напомним, случаи смерти пациентов с COVID-19 на Среднем Урале фиксируются ежедневно на протяжении уже почти месяца. Последний раз ни одного летального исхода не зарегистрировали 28 сентября.

Добавим, в целом по России от коронавируса скончались 25 242 человека, в том числе 290 человек - за прошедшие сутки. По общему числу умерших Свердловская область по-прежнему находится на пятом месте в стране.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

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Областная газета Свердловской области

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